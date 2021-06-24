24.06.2021, 09:01
ФОТО и ВИДЕО | Под Пыльтсамаа машина съехала с дороги и кубарем пролетела по полю. Находившиеся в автомобиле употребляли алкоголь(19)
Под Пыльтсамаа рано утром в дорожно-транспортном происшествии автомобиль не справился с управлением и вылетел с дороги. Есть основания полагать, что водитель был в нетрезвом состоянии. Пассажир, который находился в машине, признался в употреблении алкоголя на месте происшествия.
Авария произошла около четырех часов утра на 6-м километре дороги Пыльтсамаа-Выхма, в деревне Кунингамяэ. Volkswagen Passat съехал с проезжей части и несколько раз перевернулся через крышу. Водитель самостоятельно выбрался из машины.
Как сегодня уже сообщалось, за прошедшие сутки — Иванов день — дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 56 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также четверых в наркотическом состоянии.
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