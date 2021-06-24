ФОТО и ВИДЕО | Под Пыльтсамаа машина съехала с дороги и кубарем пролетела по полю. Находившиеся в автомобиле употребляли алкоголь

Под Пыльтсамаа рано утром в дорожно-транспортном происшествии автомобиль не справился с управлением и вылетел с дороги. Есть основания полагать, что водитель был в нетрезвом состоянии. Пассажир, который находился в машине, признался в употреблении алкоголя на месте происшествия.