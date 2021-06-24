Основатель McAfee Джон Макафи найден мертвым в испанской тюрьме после того, как суд одобрил его экстрадицию в США

За несколько часов до этого Национальный суд Испании одобрил его экстрадицию в США по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает El Pais, 75-летний Макафи был обнаружен в своей камере в тюрьме, находящейся в пригороде Барселоны. Медики попытались реанимировать его, но безуспешно.

Департамент юстиции Каталонии заявил, что судя по всем признакам, Макафи покончил с собой.

Макафи был яркой и неоднозначной фигурой в IT-мире. В первую очередь он был знаменит тем, что его компания первой в мире выпустила программу-антивирус для коммерческого использования.

Успех McAfee VirusScan помог дать толчок для развития других компаний в этой сфере, чья суммарная стоимость исчисляется сегодня сотнями миллиардов долларов. В 2010 году Джон Макафи продал основанную им компанию корпорации Intel за 7,6 млрд долларов.

Почему Макафи оказался в тюрьме?



Макафи был задержан в барселонском аэропорту Эль-Прат в октябре прошлого года, когда собирался сесть на самолет, направляясь в Стамбул.

Он был объявлен в международный розыск по обвинениям в неуплате налогов и непредоставлении налоговых деклараций. Утверждалось, что он уклонялся от налогов на протяжении четырех лет, несмотря на то, зарабатывал миллионы, оказывая консультационные услуги, выступая с лекциями, проводя операции с криптовалютами и продавая права на историю своей жизни.

Минюст США утверждал, что получаемые предпринимателем доходы выплачивались на банковские счета или переводились в криптовалютные аккаунты, оформленные на подставных лиц. Его также обвиняли в сокрытии активов, включая яхту и объекты недвижимости, также записанные на других лиц.

Макафи отвергал выдвинутые против него обвинения и заявлял, что его преследуют по политическим или идеологическим мотивам, утверждая, что против него существует заговор. Однако суд заявил, что не нашел доказательств этим утверждениям.