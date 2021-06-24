За Иванов день на дорогах Эстонии выявили 60 пьяных водителей

Одно из ДТП связано с самокатом. Примерно в 1:48 авария произошла в Таллинне, рядом с домом по адресу Нарвское шоссе, 100.

По сообщению полиции, 28-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на не моторном транспортном средстве въехала в бордюр и упала. Пострадавшая доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Напоминаем, что вождение в состоянии опьянения может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

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