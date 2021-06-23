23.06.2021, 21:34
ВИДЕО | В Хааберсти полиция задержала в стельку пьяного водителя(1)
Сегодня в 02:40 поступило сообщение о легковом автомобиле Bolt на Вабаыхумуузеуми теэ в Таллинне, который едет странным образом.
Звонивший сказал, что есть основания полагать, что водитель автомобиля нетрезв.
В 02:46 патрульные полицейские остановили автомобиль на перекрестке Мустамяэ теэ и Эндла.
Выяснилось, что 46-летний мужчина взял автомобиль в аренду для личных нужд. У него было выявлено уголовно наказуемое алкогольное опьянение. Мужчина был задержан в качестве подозреваемого. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.