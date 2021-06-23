Украина в плей-офф Евро! Вышли с тремя очками с третьего места

Продвижению Украины поспособствовали результаты в группе Е: Испания разгромила Словакию (5:0), а шведы обыграли поляков (3:2). Это значит, что Украина уже точно не попадет в число двух худших команд, занявших в своих группах третьи места, и это позволяет ей выйти в плей-офф, набрав на групповом этапе только три очка.