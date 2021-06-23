23.06.2021, 21:10
Украина в плей-офф Евро! Вышли с тремя очками с третьего места(11)
Ukrinform, Scanpix
Сборная Украины завершила групповой этап несколько дней назад, но вышла в плей-офф только сейчас. С третьего места!
Продвижению Украины поспособствовали результаты в группе Е: Испания разгромила Словакию (5:0), а шведы обыграли поляков (3:2). Это значит, что Украина уже точно не попадет в число двух худших команд, занявших в своих группах третьи места, и это позволяет ей выйти в плей-офф, набрав на групповом этапе только три очка.
Соперник Украины по 1/8 финала пока не определен: им будут либо шведы, либо кто-то из тройки Франция/Германия/Португалия.