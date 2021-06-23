23.06.2021, 20:06
ФОТО | В Пирита на скользкой дороге легковушка врезалась в камеру замера скорости(1)
Foto: Margus Pahv
Сегодня после трех часов дня на Пирита теэ в Таллинне произошла авария.
По имеющейся информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением на дороге, которая стала скользкой из-за ливня, в результате чего транспортное средство врезалось в камеру замера скорости.
Водитель был трезв и имеет права соответствующей категории.
Далее инцидентом займется страховая фирма.