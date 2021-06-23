ФОТОНОВОСТЬ | В волости Тапа вывесили советский флаг

Раннее в этом здании действовал магазин, который несколько лет назад закрылся. По словам читателя Delfi, после этого здание приобрело частное лицо.

По имеющимся данным, владельцем является женщина, родившаяся в 1960-х годах. Связаться с ней пока не удалось.

Сегодня в честь Дня победы в Эстонии вывешивают государственные флаги. Почему на этом доме был вывешен именно советский флаг, остается неясным.