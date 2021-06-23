23.06.2021, 19:18
ФОТОНОВОСТЬ | В волости Тапа вывесили советский флаг(37)
Delfi lugeja
Читатель Delfi прислал в редакцию фотографию того, как на одном из домов в деревне Ваянгу в волости Тапа вывешен флаг ЭССР.
Раннее в этом здании действовал магазин, который несколько лет назад закрылся. По словам читателя Delfi, после этого здание приобрело частное лицо.
По имеющимся данным, владельцем является женщина, родившаяся в 1960-х годах. Связаться с ней пока не удалось.
Сегодня в честь Дня победы в Эстонии вывешивают государственные флаги. Почему на этом доме был вывешен именно советский флаг, остается неясным.