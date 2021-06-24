Новости Эстонии
24.06.2021, 14:37

Каллас предупредила Запад о том, какой ущерб может нанести вызванный коронавирусом авторитаризм

 (5)
Jaanus Lensment
По мнению премьер-министра Эстонии, кризис, вызванный COVID-19, может нанести серьёзный ущерб западному либеральному демократическому миру, принявшему во время пандемии авторитарные меры.

Кая Каллас высказала The Financial Times свои опасения по поводу того, что некоторые страны не торопятся ослаблять ограничения на свободное передвижение людей и товаров, даже несмотря на то, что темпы вакцинации ускорились.

”Коронакризис показал, насколько глубоко стремление подчиняться сильной руке или авторитарному пути управления укоренилось в нашем обществе, даже в тех странах, о которых и предположить подобного было нельзя”.

Премьер-министр считает, что власти некоторых стран слишком сильно ограничивали права людей.

”Даже в отсутствие эпидемиологических причин мы не возвращаем людям их свободы, потому что нам так удобнее”, — говорит Кая Каллас.

Эстонии пришлось особенно нелегко в связи с ограничениями на поездки в соседнюю Финляндию, из-за которых многие эстонцы, работающие в этой скандинавской стране, не могли вернуться домой. Финляндия после диалога с Каллас с понедельника ослабила эти ограничения.

Однако премьер-министр Эстонии раскритиковала и действия более крупных государств-членов Евросоюза, в том числе Германии и Франции, которые в самом начале пандемии ввели запрет на экспорт средств защиты.

”Эти ограничения появились быстро и из ниоткуда. Меня беспокоит, что во время кризиса они появляются слишком легко”, — добавляет она.

К её комментариям следует прислушаться, поскольку с момента восстановления независимости от Советского Союза более 30 лет назад Эстония, будучи уверенным членом НАТО и ЕС, является флагманом либеральной демократии.

Как и другие балтийские страны — Латвия и Литва, которые также были незаконно аннексированы Советским Союзом, Эстония постоянно предупреждает Евросоюз об опасности, исходящей со стороны приграничных России и Беларуси.

Каллас сказала, что ”рада”, что инцидент с рейсом Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс и по требованию Беларуси совершившим посадку на её территории, а также задержание оппозиционера Романа Протасевича ”открыли глаза” некоторым представителям ЕС на авторитарного президента страны Александра Лукашенко.

Выступая в преддверии принятого в понедельник решения Евросоюза о введении новых крупномасштабных санкций в отношении Беларуси, она сказала, что Европе необходимо разобраться с тем, каким образом Лукашенко финансирует свой режим.

”Санкции должны быть адресными, чтобы они ударили по Лукашенко особенно сильно. За Лукашенко стоят белорусские силовые структуры, поэтому он чувствует себя в полной безопасности. Если у него не будет средств для финансирования силовых структур, будет расти недовольство, а затем могут начаться изменения”, — сказала она в интервью на прошлой неделе.

Каллас отметила, что инцидент с Ryanair явно стал сигналом для всех оппозиционеров: ”Ты нигде не можешь быть в безопасности, мы везде тебя достанем”.

По её словам, было и второе послание: ”Мы способны совершать подобное. Не думаю, что они — имею в виду Беларусь и Россию — ожидали какой-либо реакции. Они заходят настолько далеко, насколько мы им позволяем”.

До прихода Каллас к власти Эстонию на международной арене сурово критиковали за присутствие в правительстве крайне правой партии EKRE, лидеры которой оскорбляли всех подряд: от геев и иммигрантов до президента США Джо Байдена и премьер-министра Финляндии Санны Марин.

Дорогу в правительство для Каллас открыл разразившийся в правительственной коалиции скандал в связи с коррупцией в сфере недвижимости.

Но в первые дни на посту премьер-министра Каллас пришлось непросто: Эстонию захлёстывала третья волна COVID-19, в марте страна стала европейским лидером по количеству заражений.

По утверждению Каллас, ситуацию с COVID-19 она ”унаследовала” от предыдущего правительства. Говоря о заступлении в должность во время пандемии, она добавила: ”Ни одному другому правительству не приходилось начинать работу в такое трудное время. Но я не жалуюсь. Есть такая эстонская поговорка: в тихом море хорошим моряком не станешь. А море действительно было очень бурным”.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Оставить комментарий Читать комментарии (5)