Каллас предупредила Запад о том, какой ущерб может нанести вызванный коронавирусом авторитаризм(5)
Кая Каллас высказала The Financial Times свои опасения по поводу того, что некоторые страны не торопятся ослаблять ограничения на свободное передвижение людей и товаров, даже несмотря на то, что темпы вакцинации ускорились.
”Коронакризис показал, насколько глубоко стремление подчиняться сильной руке или авторитарному пути управления укоренилось в нашем обществе, даже в тех странах, о которых и предположить подобного было нельзя”.
Премьер-министр считает, что власти некоторых стран слишком сильно ограничивали права людей.
”Даже в отсутствие эпидемиологических причин мы не возвращаем людям их свободы, потому что нам так удобнее”, — говорит Кая Каллас.
Эстонии пришлось особенно нелегко в связи с ограничениями на поездки в соседнюю Финляндию, из-за которых многие эстонцы, работающие в этой скандинавской стране, не могли вернуться домой. Финляндия после диалога с Каллас с понедельника ослабила эти ограничения.
Однако премьер-министр Эстонии раскритиковала и действия более крупных государств-членов Евросоюза, в том числе Германии и Франции, которые в самом начале пандемии ввели запрет на экспорт средств защиты.
”Эти ограничения появились быстро и из ниоткуда. Меня беспокоит, что во время кризиса они появляются слишком легко”, — добавляет она.
К её комментариям следует прислушаться, поскольку с момента восстановления независимости от Советского Союза более 30 лет назад Эстония, будучи уверенным членом НАТО и ЕС, является флагманом либеральной демократии.
Как и другие балтийские страны — Латвия и Литва, которые также были незаконно аннексированы Советским Союзом, Эстония постоянно предупреждает Евросоюз об опасности, исходящей со стороны приграничных России и Беларуси.
Каллас сказала, что ”рада”, что инцидент с рейсом Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс и по требованию Беларуси совершившим посадку на её территории, а также задержание оппозиционера Романа Протасевича ”открыли глаза” некоторым представителям ЕС на авторитарного президента страны Александра Лукашенко.
Выступая в преддверии принятого в понедельник решения Евросоюза о введении новых крупномасштабных санкций в отношении Беларуси, она сказала, что Европе необходимо разобраться с тем, каким образом Лукашенко финансирует свой режим.
”Санкции должны быть адресными, чтобы они ударили по Лукашенко особенно сильно. За Лукашенко стоят белорусские силовые структуры, поэтому он чувствует себя в полной безопасности. Если у него не будет средств для финансирования силовых структур, будет расти недовольство, а затем могут начаться изменения”, — сказала она в интервью на прошлой неделе.
Каллас отметила, что инцидент с Ryanair явно стал сигналом для всех оппозиционеров: ”Ты нигде не можешь быть в безопасности, мы везде тебя достанем”.
По её словам, было и второе послание: ”Мы способны совершать подобное. Не думаю, что они — имею в виду Беларусь и Россию — ожидали какой-либо реакции. Они заходят настолько далеко, насколько мы им позволяем”.
До прихода Каллас к власти Эстонию на международной арене сурово критиковали за присутствие в правительстве крайне правой партии EKRE, лидеры которой оскорбляли всех подряд: от геев и иммигрантов до президента США Джо Байдена и премьер-министра Финляндии Санны Марин.
Дорогу в правительство для Каллас открыл разразившийся в правительственной коалиции скандал в связи с коррупцией в сфере недвижимости.
Но в первые дни на посту премьер-министра Каллас пришлось непросто: Эстонию захлёстывала третья волна COVID-19, в марте страна стала европейским лидером по количеству заражений.
По утверждению Каллас, ситуацию с COVID-19 она ”унаследовала” от предыдущего правительства. Говоря о заступлении в должность во время пандемии, она добавила: ”Ни одному другому правительству не приходилось начинать работу в такое трудное время. Но я не жалуюсь. Есть такая эстонская поговорка: в тихом море хорошим моряком не станешь. А море действительно было очень бурным”.
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