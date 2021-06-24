Каллас предупредила Запад о том, какой ущерб может нанести вызванный коронавирусом авторитаризм

”Коронакризис показал, насколько глубоко стремление подчиняться сильной руке или авторитарному пути управления укоренилось в нашем обществе, даже в тех странах, о которых и предположить подобного было нельзя”.

Премьер-министр считает, что власти некоторых стран слишком сильно ограничивали права людей.

”Даже в отсутствие эпидемиологических причин мы не возвращаем людям их свободы, потому что нам так удобнее”, — говорит Кая Каллас.

Эстонии пришлось особенно нелегко в связи с ограничениями на поездки в соседнюю Финляндию, из-за которых многие эстонцы, работающие в этой скандинавской стране, не могли вернуться домой. Финляндия после диалога с Каллас с понедельника ослабила эти ограничения.

Однако премьер-министр Эстонии раскритиковала и действия более крупных государств-членов Евросоюза, в том числе Германии и Франции, которые в самом начале пандемии ввели запрет на экспорт средств защиты.

”Эти ограничения появились быстро и из ниоткуда. Меня беспокоит, что во время кризиса они появляются слишком легко”, — добавляет она.

К её комментариям следует прислушаться, поскольку с момента восстановления независимости от Советского Союза более 30 лет назад Эстония, будучи уверенным членом НАТО и ЕС, является флагманом либеральной демократии.

Как и другие балтийские страны — Латвия и Литва, которые также были незаконно аннексированы Советским Союзом, Эстония постоянно предупреждает Евросоюз об опасности, исходящей со стороны приграничных России и Беларуси.

Каллас сказала, что ”рада”, что инцидент с рейсом Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс и по требованию Беларуси совершившим посадку на её территории, а также задержание оппозиционера Романа Протасевича ”открыли глаза” некоторым представителям ЕС на авторитарного президента страны Александра Лукашенко.

Выступая в преддверии принятого в понедельник решения Евросоюза о введении новых крупномасштабных санкций в отношении Беларуси, она сказала, что Европе необходимо разобраться с тем, каким образом Лукашенко финансирует свой режим.