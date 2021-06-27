Штамм Дельта: насколько эффективны вакцины от коронавируса?

Анализ The Guardian: насколько вакцины защищают от заражения COVID-19, уменьшают ли они вероятность попасть из-за него в больницу или отойти в мир иной.
Эффективность вакцины — это то, насколько хорошо вакцина работает в реальных условиях. Цифры даются в отношении конкретных конечных показателей: инфицирование, заболевание с симптоматическим течением, госпитализация или смерть.
Если вакцина против COVID-19 ”эффективна на 90%” в отношении заболевания с симптоматическим течением, это означает, что у вакцинированных людей вероятность развития болезни на 90% меньше, чем у невакцинированных. То есть из 100 невакцинированных человек, имеющих симптомы коронавируса, при наличии вакцины заболели бы только десять.
Однако важно отметить, что показатели эффективности вакцины — это прогнозируемые величины, находящиеся в диапазоне возможных значений.