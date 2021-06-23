23.06.2021, 16:28
Самолеты британских ВВС с грохотом пролетели над Таллинном(4)
Kaitseministeerium
Пилотажная группа британских ВВС ”Красные стрелы” (Red Arrows) днем 23 июня представила авиашоу над Таллиннским заливом.
Утром того же дня ”Красные стрелы” совершили перелет из Пайде — с проходящего там парада Сил обороны, в котором также приняли участие военные боевой группы расширенного передового присутствия НАТО. Технику боевой группы в этот день можно в деталях изучить как в Пайде, так и в Таллинне.
Авиашоу одних из лучших в мире асов пилотажа ”Красные Стрелы” началось над Таллиннским заливом 23 июня в 16.05 и продлилось около 25 минут.