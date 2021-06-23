23.06.2021, 16:28
ГАЛЕРЕЯ | Самолеты британских ВВС с грохотом пролетели над Таллинном(59)
Foto: Andres Putting
Пилотажная группа британских ВВС ”Красные стрелы” (Red Arrows) днем 23 июня представила авиашоу над Таллиннским заливом.
Утром того же дня ”Красные стрелы” совершили перелет из Пайде — с проходящего там парада Сил обороны, в котором также приняли участие военные боевой группы расширенного передового присутствия НАТО. Технику боевой группы в этот день можно в деталях изучить как в Пайде, так и в Таллинне.
Авиашоу одних из лучших в мире асов пилотажа ”Красные Стрелы” началось над Таллиннским заливом 23 июня в 16.05 и продлилось около 25 минут.
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