ГАЛЕРЕЯ и ВИДЕО | Самолеты британских ВВС с грохотом пролетели над Таллинном

Утром того же дня ”Красные стрелы” совершили перелет из Пайде — с проходящего там парада Сил обороны, в котором также приняли участие военные боевой группы расширенного передового присутствия НАТО. Технику боевой группы в этот день можно в деталях изучить как в Пайде, так и в Таллинне.