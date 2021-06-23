Российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца

Как сообщили в российском министерстве обороны, инцидент произошел в Черном море в районе мыса Фиолент.

"Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал", - говорится в заявлении.

Из-за инцидента в минобороны России был вызван военный атташе Великобритании в Москве.

Би-би-си обратилась за комментарием в британское министерство обороны.

В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а в 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца "Дефендер", заявили российские военные.

Российские бомбардировщики использовали четыре осколочно-фугасные авиабомбы для пресечения действий британского корабля, уточняется в сообщении.

"В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации", - утверждают в минобороны России.

14 июня Национальный центр управления обороной России сообщил, что российский флот начал отслеживать действия эсминца "Дефендер" ВМС Великобритании и фрегата УРО "Эвертон" ВМС Нидерландов, зашедших в акваторию Черного моря.

Пресс-служба Министерства обороны Украины в среду сообщала, что на "Дефендере" проводили совместную тренировку бойцы сил специальных операций Украины, Великобритании и США.

Они отрабатывали абордажные действия, заявили в министерстве.

С 28 июня по 10 июля в Черном море должны пройти совместные учения военных Украины и НАТО Sea Breeze.

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