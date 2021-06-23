Россия утверждает, что открыла огонь по курсу британского эсминца, Британия это отрицает(66)
Как сообщили в российском министерстве обороны, инцидент произошел в Черном море в районе мыса Фиолент.
"Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал", - говорится в заявлении.
Из-за инцидента в минобороны России был вызван военный атташе Великобритании в Москве.
Однако министерство обороны Великобритании заявило, что на самом деле такого инцидента не было.
"По эсминцу "Дефендер" предупредительных выстрелов сделано не было. Корабль Королевских военно-морских сил проводит ничего не нарушающий проход по украинским территориальным водам в соответствии с международным правом, - сказано в сообщении, опубликованном в "Твиттере". - Мы считаем, что россияне проводили учения со стрельбой в Черном море и дали международному сообществу предупреждение о своей деятельности. В направлении "Дефендера" не производилось никаких выстрелов и мы не признаем утверждения, что на его пути были сброшены бомбы".
"В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации", - утверждают в минобороны России.
14 июня Национальный центр управления обороной России сообщил, что российский флот начал отслеживать действия эсминца "Дефендер" ВМС Великобритании и фрегата УРО "Эвертон" ВМС Нидерландов, зашедших в акваторию Черного моря.
Пресс-служба Министерства обороны Украины в среду сообщала, что на "Дефендере" проводили совместную тренировку бойцы сил специальных операций Украины, Великобритании и США.
Они отрабатывали абордажные действия, заявили в министерстве.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя огонь по курсу британского, подчеркнул необходимость качественно нового взаимодействия с НАТО.
"Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыму составляют постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море", - написал Кулеба в "Твиттере" в среду.
С 28 июня по 10 июля в Черном море должны пройти совместные учения военных Украины и НАТО Sea Breeze.
Что говорят западные эксперты
"По международному праву Крым, конечно, не является российским, поскольку его аннексия не признана. То, что корабли продолжают проходить через его воды - не слишком при этом провоцируя россиян - это важный способ показать, что закон превыше силового захвата земли (и моря)", - напоминает один из самых известных европейских специалистов по России, эксперт британского Королевского института оборонных исследований Марк Галеотти.
Галеотти отмечает, что поход эсминца "Дефендер" в Черное был именно такой политической демонстрацией в поддержку Украины и против аннексии Крыма.
"Британские королевские ВМС заслуживают похвалы за то, что они поддерживают принцип свободы мореплавания в международных водах, - сказал Русской службе Би-би-си бывший командующий силами НАТО в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес. - Российские посягательства на Крым незаконны и их не признает никто другой. Подобное поведение вряд ли то, что президент Джо Байден рассчитывал получить как "стабильные и предсказуемые отношения" [c Россией]".
В ответ на вопрос, не могут ли подобные действия быть опасными для британских судов, Ходжес сказал: "Уверен, что королевские ВМС и другие союзники по НАТО все продумали и разработали план на случай возникновения различных обстоятельств. Это часть адекватного ответа на действия России. Но я уверен, что некоторые политики по этому поводу промочат штаны и предпочтут терпеть незаконное поведение Кремля".
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