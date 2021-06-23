Россия утверждает, что открыла огонь по курсу британского эсминца, Британия это отрицает

Они отрабатывали абордажные действия, заявили в министерстве. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба , комментируя огонь по курсу британского, подчеркнул необходимость качественно нового взаимодействия с НАТО.

Пресс-служба Министерства обороны Украины в среду сообщала, что на "Дефендере" проводили совместную тренировку бойцы сил специальных операций Украины, Великобритании и США .

"По эсминцу "Дефендер" предупредительных выстрелов сделано не было. Корабль Королевских военно-морских сил проводит ничего не нарушающий проход по украинским территориальным водам в соответствии с международным правом, - сказано в сообщении, опубликованном в "Твиттере". - Мы считаем, что россияне проводили учения со стрельбой в Черном море и дали международному сообществу предупреждение о своей деятельности. В направлении "Дефендера" не производилось никаких выстрелов и мы не признаем утверждения, что на его пути были сброшены бомбы".

Однако министерство обороны Великобритании заявило, что на самом деле такого инцидента не было.

"Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал", - говорится в заявлении.

Как сообщили в российском министерстве обороны, инцидент произошел в Черном море в районе мыса Фиолент.

"Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыму составляют постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море", - написал Кулеба в "Твиттере" в среду.

A clear proof of Ukraine’s position: Russia’s aggressive and provocative actions in the Black and Azov seas, its occupation & militarization of Crimea pose a lasting threat to Ukraine and allies. We need a new quality of cooperation between Ukraine & NATO allies in the Black Sea. https://t.co/VjBPxRWU3d — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 23, 2021

С 28 июня по 10 июля в Черном море должны пройти совместные учения военных Украины и НАТО Sea Breeze.

Что говорят западные эксперты



"По международному праву Крым, конечно, не является российским, поскольку его аннексия не признана. То, что корабли продолжают проходить через его воды - не слишком при этом провоцируя россиян - это важный способ показать, что закон превыше силового захвата земли (и моря)", - напоминает один из самых известных европейских специалистов по России, эксперт британского Королевского института оборонных исследований Марк Галеотти.

Moscow is saying that Border Guard ships fired warning shots and Black Sea Fleet Su-24s dropped bombs because HMS Defender 'intruded' onto its self-proclaimed waters off Crimea. Not yet confirmed by HMG, as far as I know, but a short thread 1/ — Mark Galeotti (@MarkGaleotti) June 23, 2021

Галеотти отмечает, что поход эсминца "Дефендер" в Черное был именно такой политической демонстрацией в поддержку Украины и против аннексии Крыма.

"Британские королевские ВМС заслуживают похвалы за то, что они поддерживают принцип свободы мореплавания в международных водах, - сказал Русской службе Би-би-си бывший командующий силами НАТО в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес. - Российские посягательства на Крым незаконны и их не признает никто другой. Подобное поведение вряд ли то, что президент Джо Байден рассчитывал получить как "стабильные и предсказуемые отношения" [c Россией]".

В ответ на вопрос, не могут ли подобные действия быть опасными для британских судов, Ходжес сказал: "Уверен, что королевские ВМС и другие союзники по НАТО все продумали и разработали план на случай возникновения различных обстоятельств. Это часть адекватного ответа на действия России. Но я уверен, что некоторые политики по этому поводу промочат штаны и предпочтут терпеть незаконное поведение Кремля".

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