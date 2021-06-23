Об отставке Черчесова спрашивают даже Кремль. Там воздерживаются от ответа

Вопрос о том, останется ли Черчесов, задали даже пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

– Как в Кремле относятся к подобным призывам?

– Я воздержусь от ответа на этот вопрос.

– Что думаете лично вы?

– Это не важно, — цитирует Пескова агентство ”Р-Спорт”.

Сам Черчесов, по информации ”Спорт-Экспресса”, не подаст в отставку добровольно. У него действующий контракт, который рассчитан до декабря 2022 года — то есть до конца чемпионата мира в Катаре.

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