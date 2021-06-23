23.06.2021, 14:24
Об отставке Черчесова спрашивают даже Кремль. Там воздерживаются от ответа
Peter Kovalev/TASS - Scanpix
Будущее главного тренера футбольной сборной России Станислава Черчесова под вопросом. После вылета команды с Евро-2020 российский футбольный союз обещает оценить работу специалиста на внеочередном исполкоме, но по данным инсайдера Сергея Егорова, решение будут принимать на высшем уровне.
Вопрос о том, останется ли Черчесов, задали даже пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
– Как в Кремле относятся к подобным призывам?
– Я воздержусь от ответа на этот вопрос.
– Что думаете лично вы?
– Это не важно, — цитирует Пескова агентство ”Р-Спорт”.
Сам Черчесов, по информации ”Спорт-Экспресса”, не подаст в отставку добровольно. У него действующий контракт, который рассчитан до декабря 2022 года — то есть до конца чемпионата мира в Катаре.
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