В Харку чуть не утонул молодой мужчина

Во вторник, 22 июня, в 17:10 береговой охранник G4S заметил в бассейне под открытым небом в Харку тонущего мужчину в возрасте 30 с лишним лет. Пострадавшего вытащили на берег, он не показывал признаков жизни.

Береговые спасатели приступили к прямому массажу сердца и вентиляции, благодаря чему у мужчины восстановилось дыхание и он пришел в сознание. К этому моменту на место прибыла скорая и доставила пострадавшего в больницу.

По словам береговых охранников, мужчина до этого употреблял алкоголь.