СЕГОДНЯ ! Ярчайший матч дня: Роналду будет спасать Португалию в матче с Францией

У французов настроение гораздо лучше: их устроит даже поражение (есть невероятный 1-процентный шанс упасть на четвертое место, если венгры сойдут с ума и разгромят Германию), а вот Португалии для первого или второго места нужна только победа. С ничьей будут гарантированные шансы на выход с третьего места.

Лидер сборной Португалии Роналду в неплохой форме — на турнире у него уже три гола, и он явно претендует на титул лучшего бомбардира Евро, один из которых в ворота немцев. Португальцы проиграли Германии 2:4 и заметно осложнили себе жизнь.

Второе поражение может отправить их домой, так что, возможно, нас ждет один из самых остросюжетных матчей турнира.