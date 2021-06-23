23.06.2021, 12:25
СЕГОДНЯ ! Ярчайший матч дня: Роналду будет спасать Португалию в матче с Францией(3)
AFP
Криштиану Роналду и его сборная Португалии встретятся с Францией, главным претендентом на титул чемпиона Европы.
У французов настроение гораздо лучше: их устроит даже поражение (есть невероятный 1-процентный шанс упасть на четвертое место, если венгры сойдут с ума и разгромят Германию), а вот Португалии для первого или второго места нужна только победа. С ничьей будут гарантированные шансы на выход с третьего места.
Лидер сборной Португалии Роналду в неплохой форме — на турнире у него уже три гола, и он явно претендует на титул лучшего бомбардира Евро, один из которых в ворота немцев. Португальцы проиграли Германии 2:4 и заметно осложнили себе жизнь.
Второе поражение может отправить их домой, так что, возможно, нас ждет один из самых остросюжетных матчей турнира.