ПРЯМО СЕЙЧАС ! Роналду забил два, но для победы этого мало

По итогам 45 минут игры счет был 1:1. У португальцев отличился Криштиану Роналду. 36-летний игрок довел число голов за национальную команду до 108.

Для повторения мирового рекорда Роналду, таким образом, осталось забить один гол.

В концовке первого тайма у Франции гол с пенальти забил Бензема. Он же в самом начале второго тайма вывел Францию вперед, однако Роналду сравнял счет с пенальти и догнал экс-форварда сборной Ирана Али Даеи в списке топ-бомдардиров сборных (109).

Португалия – Франция 2:2 (второй тайм)

23 июня, 22.00, «Пушкаш Арена»

Голы:

1:0 – 30, пенальти Роналду, 1:1 – 45, пенальти Бензема, 1:2 – 47 Бензема, 2:2 – 60, пенальти Роналду.

Португалия – Руй Патрисиу, Семеду (Диогу Далот, 79), Рубен Диаш, Пепе, Геррейру, Моутинью (Рубен Невеш, 73), Саншеш, Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 72), Данилу Перейра (Пальинья, 46), Диогу Жота, Роналду.

Франция – Льорис, Кунде, Варан, Люка Эрнандес (Динь, 46; Рабьо, 52), Кимпембе, Погба, Канте, Толиссо (Коман, 66), Бензема, Гризманн, Мбаппе.

Предупреждения:

Льорис (27), Люка Эрнандес (36), Гризманн (39).

Перед матчем

У французов настроение гораздо лучше: их устроит даже поражение (есть невероятный 1-процентный шанс упасть на четвертое место, если венгры сойдут с ума и разгромят Германию), а вот Португалии для первого или второго места нужна только победа. С ничьей будут гарантированные шансы на выход с третьего места.

Лидер сборной Португалии Роналду в неплохой форме — на турнире у него уже три гола, и он явно претендует на титул лучшего бомбардира Евро, один из которых в ворота немцев. Португальцы проиграли Германии 2:4 и заметно осложнили себе жизнь.

Второе поражение может отправить их домой, так что, возможно, нас ждет один из самых остросюжетных матчей турнира.