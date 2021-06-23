23.06.2021, 12:08
СЕГОДНЯ ! Решающее испытание Германии на групповом этапе: нужно не проиграть венграм(1)
imago images/Hartenfelser
Сборная Германии получила очень удобного соперника для третьего тура — венгров. Правда, так кажется только на первый взгляд, ведь команда Марко Росси недавно отобрала очки у Франции.
Задача Германии предельно простая: главное не проиграть. Но даже в случае поражения будут шансы на третье место — например, если Португалия параллельно проиграет Франции. Но вряд ли немцы думают о ничьей, хотя у них есть проблемы: участие Томаса Мюллера и Матса Хуммельса под вопросом, оба травмированы.
У венгров сложнейшая и почти невыполнимая задача — они отправятся в плей-офф только в случае победы.
Кстати, игру обслужит российская бригада Сергея Карасева.