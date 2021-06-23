СЕГОДНЯ ! Решающее испытание Германии на групповом этапе: нужно не проиграть венграм

Задача Германии предельно простая: главное не проиграть. Но даже в случае поражения будут шансы на третье место — например, если Португалия параллельно проиграет Франции. Но вряд ли немцы думают о ничьей, хотя у них есть проблемы: участие Томаса Мюллера и Матса Хуммельса под вопросом, оба травмированы.