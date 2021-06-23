ПРЯМО СЕЙЧАС ! Германии нужно не проиграть венграм, но она пока не справляется

По итогам первого тайма Германия не справилась с задачей, пропустив от Салаи. У подопечных Йоакима Лева было еще 45 минут, чтобы оформить выход в плей-офф. Немцы прочно владели инициативой, и после гола Хавертца, казалось, справились с задачей. Но уже через две минуты Шафер вновь вывел Венгрию вперед.

Германия — Венгрия 1:2 (второй тайм)

23 июня, 22.00, ”Альянц-Арена”

Голы:

0:1 – 11 Салаи, 1:1 – 66 Хавертц, 1:2 – 68 Шафер.

Германия – Нойер, Хуммельс, Рюдигер, Гинтер, Гозенс (Мусиала, 82), Киммих, Гюндоган (Горетцка, 58), Хавертц (Вернер, 67), Кроос, Сане, Гнабри (Мюллер, 67).

Венгрия – Гулачи, Салаи, Ботка, Орбан, Него, Шафер, Кляйнхайслер, Шаллаи (Шен, 75), Надь, Фиола, Салаи (Варга, 82).

Предупреждения:

Ботка (28), Гюндоган (29), Сане (61), Салаи (64), Фиола (66).

Перед игрой

Задача Германии предельно простая: главное не проиграть. Но даже в случае поражения будут шансы на третье место — например, если Португалия параллельно проиграет Франции. Но вряд ли немцы думают о ничьей, хотя у них есть проблемы: участие Томаса Мюллера и Матса Хуммельса под вопросом, оба травмированы.

У венгров сложнейшая и почти невыполнимая задача — они отправятся в плей-офф только в случае победы.

Кстати, игру обслужит российская бригада Сергея Карасева.