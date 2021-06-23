Керсти Кальюлайд: мы должны следить, чтобы учения нашего восточного соседа не переросли во что-то большее

"За последние полтора года в ходе преодоления кризиса здравоохранения наша страна и общество получили очень поучительный, хотя и тяжелый опыт. Это по-человечески понятно и естественно, что сейчас нам нужна передышка. Отдых от проблем, забот и душевной боли последнего года. Но, отдыхая, мы не должны становиться слишком беспечными. Поскольку мир за пределами таблиц с показателями заболеваемости и статистики вакцинации не стал спокойнее и безопаснее", — сказала Кальюлайд.

"Саммит НАТО, который прошел неделю назад, подтвердил общую заботу союзников по поводу будущего нашего альянса и огромное желание адаптироваться к проблемам XXI века. Однако никуда не делись те силы и страны, которые регулярно бросают вызов безопасности Европы. Которые не перестали хотеть, чтобы будущее Европы определялось не свободным самоопределением наций, а тем, что прав сильнейший. Мы должны следить, чтобы масштабные учения, которые в этом году проводит наш восточный сосед, не переросли во что-то большее. Следить за тем, чтобы следующие несколько месяцев не стали фатальными для будущего Украины, Беларуси или Молдовы", — заявила президент.