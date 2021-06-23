Керсти Кальюлайд: мы должны проследить, чтобы учения нашего восточного соседа не переросли во что-то большее

Дорогие члены Кайтселийта, народ Эстонии — жители Пайде и те, кто смотрит за нами из дома!

Сегодня после вынужденной паузы мы вновь имеем возможность отметить День победы как положено — для парада на центральной площади Пайде выстроились сотни членов Кайтселийта, патриотических объединений юношей и девушек, военнослужащие союзников.

Я хочу поговорить о нашей воле и готовности защищать свою страну, а также об утихшем кризисе коронавируса. Жители Эстонии вновь могут собраться вместе и отметить 102-ю годовщину победы над Ландесвером и окончание холодной зимы в условиях пандемии.

Укреплением обороноспособности и воспитанием воли к защите своей страны следует заниматься постоянно. Ровно также надо продолжать вести и борьбу с вирусом. Наша защищенность от вирусов тоже зависит от нашей воли: вопрос в том, сможем ли мы вакцинировать население Эстонии, чтобы в дальнейшем не пришлось отменять ни одного дня занятий в школе и не потерять ни одной жизни?

В этом сражении каждый из нас является солдатом на поле боя: защищая себя, мы помогаем всей Эстонии. Скорее всего, нам год за годом придется наращивать наши усилия и на этом фронте — за первыми этапами вакцинации должны последовать новые, чтобы мы смогли защитить общество или подготовить оборону против новых и мутировавших вариантов вируса. Мы еще не знаем, как все сложится, но сражение с болезнью на некоторое время стало самой актуальной задачей концепции всеобъемлющей государственной обороны.

Огни победы сверкали и в прошлом году, осветив своими искрами всю Эстонию. Огонь доставили из Кадриорга лучшие представители патриотических объединений юношей и девушек всех уездов. Это была красивая церемония, проведенная в рамках допустимых условий. Но ровно также как удаленное обучение не способно стать заменой полноценной школьной жизни, ничто не сможет полностью заменить традиционного парада по случаю Дня победы и празднования этого дня во всех уездах.

Дорогие эстонцы,