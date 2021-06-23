Новости Эстонии
23.06.2021, 11:02

ГАЛЕРЕЯ | В Пайде прошел парад в честь Дня победы

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Foto: Rauno Volmar
Сегодня в Пайде прошел парад в честь Дня победы, в котором приняли участие около 800 человек.

Смотрите фото!

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