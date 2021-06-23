СЕГОДНЯ ! Испанию ждет очень трудный день: для выхода в плей-офф нужно обыгрывать словаков

У словаков похожая задача: победа дает им возможность без проблем выйти в плей-офф, а вот ничья доставит беспокойство — как и испанцам, словакам нужно, чтобы Польша не победила.

Испанию после матча ничьей с Польшей очень критиковали дома, недоволен и главный тренер: ”Ожидал большего превосходства от нас с Польшей, но мы его не добились. Мы хотели победить, но даже ничьей в этом матче нам может хватить, если мы выиграем в последнем туре. Тогда мы даже можем стать первыми. Никто не говорил, что будет легко”, — сказал Луис Энрике.