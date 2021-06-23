Испания разгромила Словакию (5 мячей!) и теперь в плей-офф сыграет с Хорватией(3)
Предполагалось, что для команды Луиса Энрике это будет сложнейшее испытание, но на деле вышел очень легкий матч, несмотря на смазанный пенальти на 12-й минуте. Альваро Мората не переиграл вратаря Мартина Дубравку. Это был уже пятый нереализованный одиннадцатиметровый подряд для Испании.
А дальше началось шоу: вратарь Дубравка, герой предыдущих минут, попытался выбить мяч подальше от ворот, но в итоге кулаком забил автогол. В конце тайма счет удвоил Эмерик Лапорт.
Уже на 56-й минуте Пабло Сарабия забил третий, и испанцы могли совсем успокоиться, но не успокоились. Чуть позже Ферран Торрес оформил четвертый, а пятый в свои ворота забил Юрай Куцка.
Итог: Испания финиширует на втором месте и выходит в 1/8 финала на Хорватию, матч состоится 28 июня в Копенгагене.
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