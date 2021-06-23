СЕГОДНЯ ! У Польши Левандовского только один вариант: побеждать Швецию

Скандинавская команда в наиболее предпочтительном положении — ей для выхода в 1/8 финала достаточно не проиграть. Учитывая, что шведы не проигрывают уже 7 матчей, они вполне могу рассчитывать на успех.

У Польши есть теоретические шансы даже на первое место, но для этого нужно побеждать в два мяча и надеяться на ничью в параллельном матче. Поражение или ничья оставят команду суперзвезды ”Баварии” Роберта Левандовского без плей-офф. В стартовых матчах они набрали только одно очко.