Таллиннский Дом Искусства переедет в Ласнамяэ
Таллиннский Дом Искусства переедет в Ласнамяэ на время капитального ремонта легендарного главного здания на площади Вабадузе. Целью договора о сотрудничестве как раз является поддержка временного переезда Дома Искусства на территорию Ласнамяэ и способствование развитию культурной деятельности и интеграции в районе Ласнамяэ.
Для этого Дом Искусства возведет к маю 2022 года временное здание на площадке за центром культуры ”Линдакиви”. Здание площадью 600 квадратных метров, которое впоследствии можно будет использовать повторно, будет использоваться в качестве выставочной площади и кафе. Новое здание Дома Искусства в Ласнамяэ откроется в июне следующего года с грандиозной Весенней выставки.
Двери Дома Искусства в Ласнамяэ будут открыты до конца марта 2024 года, после чего целевой фонд готов передать здание при условии, что в нем будут продолжены культурная и художественная деятельность.
”Среди всех возможных вариантов месторасположения мы решили выбрать для временного переезда Дома Искусства именно Ласнамяэ, поскольку именно здесь налицо наибольший дефицит современного искусства и многочисленная публика, которая, возможно, еще не открыла для себя Дом искусства, — сказал руководитель Таллиннского Дома Искусства Пауль Агурайуя. — В Ласнамяэ мы планируем организацию выставок такого же качества, при этом увеличив долю программ для посетителей и мероприятий по вовлечению местного сообщества как на эстонском, так и на русском языках. Территория вокруг центра ”Линдакиви” является, пожалуй, участком с самой большой плотностью населения во всей Эстонии. Выставки и программы для посетителей в Ласнамяэ будут бесплатными, чтобы дать возможность прикоснуться к современному искусству всем группам населения”.
”Уже давно настало время, чтобы в Ласнамяэ появились бы культурные учреждения государственного значения. Переезд Дома Искусства на площадку позади ”Линдакиви” станет знаковым для всех жителей Ласнамяэ, поскольку даст возможность вдохнуть новую жизнь в одну из пешеходных артерий и в центр культуры ”Линдакиви”. — прокомментировал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. — Надеюсь, это поможет современному искусству найти путь в сердца многих людей, а тем, кто никогда не был в Ласнамяэ, открыть для себя эти увлекательные места. Мы и дальше будем работать в том направлении, чтобы Дом искусства был первым, но не последним культурным учреждением общереспубликанского масштаба, которое найдет себе место в Ласнамяэ”.
Будучи объектом государственной важности, расположенное на площади Вабадузе здание Таллиннского Дома Искусства отправится в то же самое время на реконструкцию, в ходе которой появится современное пространственное решение, которое позволит привозить сюда топовые выставки современного искусства. Крайне важную роль Дом искусств играет также для эстонских художников, являясь крупнейшим арт-продюсером и одним из главных заказчиков и первичных площадок для демонстрации эстонского искусства.