Таллиннский Дом Искусства переедет в Ласнамяэ на время капитального ремонта легендарного главного здания на площади Вабадузе. Целью договора о сотрудничестве как раз является поддержка временного переезда Дома Искусства на территорию Ласнамяэ и способствование развитию культурной деятельности и интеграции в районе Ласнамяэ.

Для этого Дом Искусства возведет к маю 2022 года временное здание на площадке за центром культуры ”Линдакиви”. Здание площадью 600 квадратных метров, которое впоследствии можно будет использовать повторно, будет использоваться в качестве выставочной площади и кафе. Новое здание Дома Искусства в Ласнамяэ откроется в июне следующего года с грандиозной Весенней выставки.

Двери Дома Искусства в Ласнамяэ будут открыты до конца марта 2024 года, после чего целевой фонд готов передать здание при условии, что в нем будут продолжены культурная и художественная деятельность.

”Среди всех возможных вариантов месторасположения мы решили выбрать для временного переезда Дома Искусства именно Ласнамяэ, поскольку именно здесь налицо наибольший дефицит современного искусства и многочисленная публика, которая, возможно, еще не открыла для себя Дом искусства, — сказал руководитель Таллиннского Дома Искусства Пауль Агурайуя. — В Ласнамяэ мы планируем организацию выставок такого же качества, при этом увеличив долю программ для посетителей и мероприятий по вовлечению местного сообщества как на эстонском, так и на русском языках. Территория вокруг центра ”Линдакиви” является, пожалуй, участком с самой большой плотностью населения во всей Эстонии. Выставки и программы для посетителей в Ласнамяэ будут бесплатными, чтобы дать возможность прикоснуться к современному искусству всем группам населения”.