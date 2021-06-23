Биолог назвала главную опасность индийского штамма COVID-19

По словам специалиста, с новым штаммом функция легких падает гораздо быстрее, чем в начале прошлого года.

”Пациент поступает в больницу с КТ-2 [вторая степень поражения, выявленная с помощью компьютерной томографии], завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации”, — пояснила она.

По ее словам, клетки эпителия (легочной ткани — РБК) в легких обычно осуществляют газообмен, для которого требуется поддержание влажности. Альвеолы производят сурфактанты — смесь веществ, покрывающую легкие изнутри. При заболевании COVID-19 клетки эпителия прекращают производить эту смесь.

Баранова добавила, что на следующем этапе клетки превращаются в фибробласты (клетки соединительной ткани. — РБК). Тогда эти клетки ”уже ничего хорошего производить не смогут, кроме провоспалительных цитокинов и других пакостей”, констатировала она.