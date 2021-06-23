В Эстонии выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 12 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось 5, в Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа, Рапламаа, Сааремаа, Тартумаа и Валгамаа по одному случаю. В одном случае регистрация в регистре народонаселения отсутствовала.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 42,89 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 1,2%.

По состоянию на утро 21 июня в больницах находится 40 пациентов с COVID-19.

За сутки не умер ни один зараженный коронавирусом.

За сутки ввели 5875 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 548 964 человекам, курс вакцинации завершен у 409 445 человек.