В эстонские водоемы приходят опасные для здоровья сине-зеленые водоросли

На сегодняшний день они обнаружены в Чудском озере, озере Харку и на пляже Куресааре, запрета на купание во всех этих местах пока нет, но в Департаменте советуют внимательно следить за ситуацией: она может меняться стремительно.

"Это больше всего опасно для людей с ослабленным здоровьем, для пожилых, для детей, для домашних животных. Если вы решили все-таки искупаться в такой воде, нужно потом сменить одежду, принять душ, смыть все с себя. Такую воду категорически не рекомендуется глотать", — сказала сотрудница отдела гигиены окружающей среды Департамента здоровья Леэна Альбрехт.

Кроме того, Департамент здоровья не рекомендует этим летом купаться на пляжах Штромка в Таллинне, а также на двух пляжах Пярну — Вана-Пярну и Раэкюла. Водорослей там пока нет, однако исследования регулярно выявляют высокое содержание энтерококков и кишечной палочки в прибрежных водах.