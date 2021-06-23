Старейшина: в Пирита разводить костры и жарить на гриле запрещено!

По словам старейшины Пирита Тыниса Лийната, настоящей головной болью стали любители костров и гриля, которые игнорируют требования безопасности и устраивают барбекю в местах, где это запрещено. ”Костры можно разводить только в специально предназначенных для этого местах. На пляже и в лесу Пирита нет мест для костра и гриля”, — сказал старейшина. Он также добавил, что в последние дни на незаконное разведение костров уже реагировали спасатели, любителей пожарить на гриле призывали к порядку и работники охранной фирмы, патрулирующие пляжную зону. ”Я благодарю всех внимательных граждан, которые сообщают о незаконном разведении огня”, — сказал Лийнат.

”Сейчас очень опасно разводить любой костер. Лучше совсем не разжигать костров, а если на Иванов день кто-то всё же решит развести костер или захочет пожарить на гриле, нужно особенно тщательно соблюдать правила техники безопасности”, — сказал старейшина. Костер можно разводить только при тихом ветре, при этом необходимо следить за направлением ветра, чтобы искры не отлетали в сторону зданий, леса или других возгораемых материалов. В месте разведения костра или гриля должно быть хотя бы одно средство пожаротушения, например, ведро с водой или песком, или же огнетушитель. Огонь нельзя оставлять без присмотра, а последний, кто остается у костра, должен убедиться в том, что огонь потушен. Разведение костра и готовка на гриле не должны беспокоить соседей.