ВИДЕО | Юри Ратас: берегите себя, чтобы праздники прошли спокойно и Эстония была вечно свободна!

Ратас напомнил, что вновь пришло время с гордостью развернуть наши сине-черно-белые флаги. ”Каждый вывешенный государственный флаг — это празднование нашей свободы, — сказал Ратас. — Так мы несем в себе единство наших предков, с которым они смело сражались за свою независимость. Так мы создаем уверенность, что вместе сумеем защитить, сохранить и передать следующим поколениям унаследованную нами ценность — нашу Эстонию”.

По словам Ратаса, свободная, уверенная и успешная Эстония будет существовать до тех пор, пока мы заботимся друг о друге — замечаем друг друга, говорим друг с другом, помогаем друг другу, а не наполняем нашу жизнь равнодушием, безучастностью и злобой. По его словам, важно продолжать прилагать все усилия для того, чтобы жить в Эстонии становилось только лучше, вместо того, чтобы воспринимать сегодняшний или завтрашний день как данность.

”В эти праздники мы должны делать все, чтобы ни одна жизнь не оказалась под угрозой. Каждый из нас должен быть в состоянии оценить последствия своих действий. Равно как и видеть, что делают другие, — сказал спикер Рийгикогу. — Берегите себя, своих близких и окружающих вас людей, чтобы эти праздники прошли спокойно и чтобы Эстония была вечно свободна! Отличного Дня победы и прекрасного Иванова дня!”

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