23.06.2021, 08:11
ОНЛАЙН-БЛОГ, ФОТО И ВИДЕО | Праздник омрачили дожди и грозы. По всей стране затопило дороги, шторм повалил деревья, тысячи домов остались без света(52)
Foto: Margus Pahv
Июньские праздники в этом году ознаменованы радостью от отсутствия ограничений, а омрачены дождем, который начался во вторник вечером в некоторых регионах и днем в среду распространился по всей стране. Первые костры Яанова дня зажглись уже во вторник, но основное веселье, несмотря на непогоду, еще впереди! Оставайтесь вместе с RusDelfi! Вы можете присылать свои фото видео на rus@delfi.ee и мы опубликуем их в нашем праздничном блоге.