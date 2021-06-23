ОНЛАЙН-БЛОГ, ФОТО И ВИДЕО | Праздник омрачили дожди и грозы. По всей стране затопило дороги, гремит гром и идет град

Foto: Margus Pahv

Июньские праздники в этом году ознаменованы радостью от отсутствия ограничений, а омрачены дождем, который начался во вторник вечером в некоторых регионах и днем в среду распространился по всей стране. Первые костры Яанова дня зажглись уже во вторник, но основное веселье, несмотря на непогоду, еще впереди! Оставайтесь вместе с RusDelfi! Вы можете присылать свои фото видео на rus@delfi.ee и мы опубликуем их в нашем праздничном блоге.