ОНЛАЙН-БЛОГ, ФОТО И ВИДЕО | На Штромке яблоку негде упасть! Народ с размахом отмечает Иванову ночь

Taavi Sepp

Июньские праздники в этом году ознаменованы радостью от отсутствия ограничений, но были омрачены дождем, который начался во вторник вечером в некоторых регионах и днем в среду распространился по всей стране. К вечеру, однако, опять распогодилось и гуляния продолжились! Вы можете присылать свои фото и видео на rus@delfi.ee и мы опубликуем их в нашем праздничном блоге.