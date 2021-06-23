В тяжелой аварии погиб водитель мопеда

Сообщение о ДТП поступило в 19.15, когда спасатели, ехавшие по дороге Сультси — Абья-Палуоя, обнаружили место происшествия. По предварительным данным, 70-летний мужчина ехал на мопеде из деревни Кулла в сторону Халлисте, ехав по встречной полосе. Мопед выехал с дороги и врезался в дерево. Полученные водителем мопеда травмы были настолько серьезны, что его жизнь не удалось спасти.

Патрульный полицейский Вильяндиского отделения полиции Маре Маалмейстер сказала, что ДТП случилось на прямом участки дороги, покрытие дороги было сухое.

По имеющимся сейчас у полиции данным, до того, как мопед выехал с дороги, навстречу ему ехал легковой автомобиль. Так как мопед ехал по встречной полосе, водителю автомобиля пришлось совершить резкий маневр, чтобы избежать столкновения. Для выяснения всех обстоятельств ДТП полиция просит водителя этого автомобиля позвонить на номер Центра тревоги 112

"Работая на месте происшествия мы обнаружили и шлем, который во время ДТП слетел с головы, так как он не был закреплен должным образом. Средства защиты крайне важны в дорожном движении и могут спасти жизнь, если их правильно использовать", — сказала Маалмейстер.

Причины ДТП выяснит делопроизводство, возможное опьянение водителя выяснит экспертиза.

!К сожалению, праздники начались в Вильяндимаа с этого грустного события. Ни в праздники, ни в будни нельзя садиться за руль в нетрезвом виде. Я прошу всех, если видите пьяного человека, который хочет сесть за руль, не дайте ему этого сделать сами или вызовите помощь по номеру 112. Так можно спасти человеку жизнь", — добавила Маре Маалмейстер.

В этом году произошло более 600 ДТП, в которых пострадали люди. Погибло 20 человек. За тот же период прошлого года произошло 612 ДТП с пострадавшими, в этих ДТП погибло 30 человек.