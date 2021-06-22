ФОТО | Заслуженную служебную собаку Идаской префектуры проводили на пенсию

Сегодня в Нарвском кордоне собрались коллеги, которые поздравили немецкую овчарку Тибу как с юбилеем, так и с выходом на пенсию. За годы службы Департамента полиции и погранохраны Тибу находил наркотические средства и пресекал попытки незаконного пересечения границы, а также задерживал преступников в ходе полицейских операций.

Руководитель оперативного центра Идаской префектуры Кулдар Курвитс отметил, что одним из самых запоминающихся достижений в карьере собаки была многодневная операция, в результате который был задержан контрабандист и найден спрятанный контрабандный товар.

Хотя собака вышла на пенсию, Тибу будет принимать участие в тренировках молодых служебных собак, также свой опыт он будет передавать 2-летней бельгийской овчарке Айко, которую также воспитывает хозяин Тибу.

”В свои 10 лет собака здорова и жизнерадостна, и это самое лучшее время уйти на пенсию, пока есть силы наслаждаться заслуженным отдыхом", — добавил Курвитс.

В Департаменте полиции и погранохраны служит более 80 собак, более половины из них — немецкие овчарки.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.