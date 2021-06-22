Учебник против попкорна: как в России говорят о войне?

К июню 1941 года Германия стянула к обновленным границам Советского Союза целые армии. Разумеется, это не могло произойти незаметно, и тем не менее непосредственное начало боевых действий застало советскую армию врасплох. Почему? Это действительно сложный вопрос. О него десятилетия ломают копья историки. Сейчас уже почти доказано, что советское руководство знало о намерениях, или даже о конкретный планах Германии.

Но здесь можно понять логику сталинского руководства — можно провести параллель, например, с Карибским кризисом, который случился двумя десятилетиями позже. Казалось бы, все понятно, вот они — американские корабли, вот — советские, вот — ракеты. Один шаг — и война. Однако этот шаг не делается, Хрущев и Кеннеди договариваются — и все рассасывается. Я думаю, у Сталина была идея, что этот шаг не сделают.

Если бы Сталин сделал шаг первым, нанес упреждающий удар, СССР стал бы страной-агрессором. Тогда это действительно было важно, даже нацисты пошли на провокацию, объявляя войну Польше. Они не сказали, что, мол, эта территория теперь наша, и мы ее по праву своего арийского происхождения захватываем. Нет, они сделали довольно сложную провокацию с переодетыми диверсантами, которые якобы первыми напали на Германию, только после этого Германия объявила войну.

Плюс, надо понимать, что СССР если и не являлся страной-изгоем, то все равно все знали о его противоречиях с западным миром. И если бы на него еще повесили и клеймо агрессора, СССР было бы довольно сложно выстраивать отношения с США, например. Поддержала бы Англия в таком случае Советский Союз? Могла бы, но сложности все равно были. Надо понимать, что ситуация и до, и после 1939 года была очень сложной в дипломатическом плане.