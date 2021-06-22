Учебник против попкорна: как в России говорят о войне?(6)
К июню 1941 года Германия стянула к обновленным границам Советского Союза целые армии. Разумеется, это не могло произойти незаметно, и тем не менее непосредственное начало боевых действий застало советскую армию врасплох. Почему? Это действительно сложный вопрос. О него десятилетия ломают копья историки. Сейчас уже почти доказано, что советское руководство знало о намерениях, или даже о конкретный планах Германии.
Но здесь можно понять логику сталинского руководства — можно провести параллель, например, с Карибским кризисом, который случился двумя десятилетиями позже. Казалось бы, все понятно, вот они — американские корабли, вот — советские, вот — ракеты. Один шаг — и война. Однако этот шаг не делается, Хрущев и Кеннеди договариваются — и все рассасывается. Я думаю, у Сталина была идея, что этот шаг не сделают.
Если бы Сталин сделал шаг первым, нанес упреждающий удар, СССР стал бы страной-агрессором. Тогда это действительно было важно, даже нацисты пошли на провокацию, объявляя войну Польше. Они не сказали, что, мол, эта территория теперь наша, и мы ее по праву своего арийского происхождения захватываем. Нет, они сделали довольно сложную провокацию с переодетыми диверсантами, которые якобы первыми напали на Германию, только после этого Германия объявила войну.
Плюс, надо понимать, что СССР если и не являлся страной-изгоем, то все равно все знали о его противоречиях с западным миром. И если бы на него еще повесили и клеймо агрессора, СССР было бы довольно сложно выстраивать отношения с США, например. Поддержала бы Англия в таком случае Советский Союз? Могла бы, но сложности все равно были. Надо понимать, что ситуация и до, и после 1939 года была очень сложной в дипломатическом плане.
Насколько популярно в современном российском массовом сознании мнение, что СССР боролся один? Тут нужно разделять два момента — если мы говорим об учебном процессе, то там с советских времен и до сегодняшнего дня нужно заучивать три конференции: Тегеранскую, Ялтинскую и Потсдамскую. Во всех учебниках есть знаменитая фотография — Сталин, Черчилль и Рузвельт. То есть, участие союзников не отрицалось, но им всегда отводилось довольно мало места. В учебниках есть информация о битве за Британию, про северную Африку, про высадку в Нормандии, но на фоне восточного фронта все это выглядело скудно.
Единственный момент — сейчас стараются не афишировать участие Китая. В послевоенное время часто изображались рядом четыре флага — СССР, Великобритания, США и либо Франция, либо флаг Гоминьдана (Китай). Но потом, в силу политических причин (в Китае пришел к власти Мао Цзэдун, с которым у СССР были сложные отношения — прим RusDelfi) это ушло в прошлое. И сейчас идея о том, что мы с Китаем дружим еще с 1945 года почему-то замалчивается. Более того, по количеству жертв Китай занимает второе место после Советского Союза. Про это тоже не принято говорить.
Но это было про образование, а если говорить про массовое сознание и массовую культуру, то здесь о союзниках говорят меньше. Подвиг советских людей в этом плане представляется более значимым, и здесь есть обратная сторона — мы часто жалуемся, что на западе мало упоминают о подвиге советских людей. Но и в Европе и США такая же ситуация — им важнее написать про своих солдат, которые гибли во Франции или на Иводзиме, чем подробнее писать, например, про Сталинград. Это такая вещь, с которой, наверное, надо смириться. Но получается, что в массовой культуре мы начинаем какую-то ”Олимпиаду” устраивать.
Есть еще один момент — у нас война и победа в ней воспринимается как полет в космос — это высшая точка достижений, которой мы гордимся. Это, конечно, повод ”пересобрать” современную жизнь по принципу ”сейчас России нечем гордиться, зато мы победили в войне”.
По данным Левада-центра, Сталин в сознании россиян с конца 80-х годов находится на первом месте в списке самых значимых исторических личностей. Во многом это связано с Великой Отечественной войной. Да, у Сталина были ошибки и это надо признавать, и есть, образ гениального полководца должен быть пересмотрен. Безусловно, некоторые действия Сталина даже нанесли вред кампании. Например, в самом начале — не поддаваться на провокации, отсутствие организации на первом этапе грамотного стратегического отступления. То есть, наблюдалось доминирование политики над полководческим искусством.
Но тем не менее, тот жестокий политический режим, который был установлен при Сталине, позволил мобилизовать людей и сконцентрировать ресурсы. Свою роль сыграла пропаганда, например. Давайте вспомним Первую мировую войну — в ней участвовали офицеры, ”голубая кровь”. Но начались боевые действия, и оказалось, что патроны и снаряды мы сделать не можем. Единственный успех — Брусиловский прорыв, и тот закончился ничем, по сути. Далее — в стране голод, недовольства, а как следствие — революция. В этом плане Российская Империя показала себя довольно слабо в военном плане. И даже несмотря на то, что тогда немецкие солдаты не дошли до Волги, тот факт, что Германия тогда воевала на два фронта говорит о том, что сконцентрируйся она тогда только на России, исход мог быть другим.
Или действия Франции в 1939 году. Там не было расстрелов в армии, не было Сталина, но армия оказалась не способна организовать сопротивление Германии, и даже британский экспедиционный корпус не помог.
В любом случае, каждый сам выбирает, как относиться к фигуре Сталина — для кого-то он — виновник раскулачиваний и политических репрессий, для других важнее то, что Сталин как руководитель страны смог организовать армию и обеспечить победу, и это перекрывает его другие недостатки. Поэтому здесь перед каждым стоит выбор. В любом случае, фигуру Сталина от Великой Отечественной войны, ее удач и неудач, отделить невозможно.
Частично на имидж влияют и произведения массовой культуры. Например, фильмы, иногда люди смотрят кино, и им кажется, что так и было. Людям нужно постоянно напоминать, что кино не обязано отражать реальность, глупо учить историю по фильмам. Понятное дело, что есть исторические фильмы, но ограничиваться только знаниями, приобретенными из фильмов — не стоит.
Кстати, из современных фильмов, которые более менее соответствуют понятию ”серьезное кино” — Собибор с Хабенским. Там действительно есть попытка показать, как было на самом деле. Можно, наверное, критиковать советскую культурную политику, но она все равно задавала определенные рамки для нарратива. Сейчас в массовой культуре главное — это слоу мо — чтобы было эффектно, впечатляюще. А вот ”про что говорить” — непонятно, да и зритель, вероятно, не будет готов. Я сейчас попытался представить, чтобы сейчас сняли ”Иди и смотри” и пустили в кинотеатры. Это ведь был бы кассовый провал! Может быть, какие-нибудь эстеты бы оценили, но не более.