Блогер RusDelfi о матче Дания – Россия: не случилось никакого провала, все нормально

Матч прошел и эмоции утихли. Если честно, я не понимаю, почему все как один называют игру России на Евро позором и говорят, что на самом деле никогда и не болели за сборную.

Ну другой-то сборной увы нет, вот она, сборная стоимостью 180 млн. евро (Дания — 300, Бельгия — 750).

Конечно, могло помочь чудо в виде вымученной победы в стиле автобус, как над Испанией, или везение с жеребьевкой, например, как на Чемпионате Мира 2018. С Египтом или Саудовской Аравией, и в частности — с Финляндией, Россия может играть на равных. Дания и Бельгия — это совсем другой уровень, к которому, конечно, надо стремиться.

У Дании игроки играют в топовых чемпионатах Европы, а игрокам сборной России не хватает топовых матчей. Ну это же абсолютно логично, что Россия слабее, изначально была слабее и по рейтингу УЕФА (Бельгия — номер 1, Дания — номер 10, Россия — номер 38)

Все логично, проиграли командам, которые выше классом, и обыграли одну ниже классом. Вспоминаются слова тренера датчан Каспера Юлманда: ”Нужно перестать говорить, что победы — самое важное в футболе. Конечно, результаты радуют, но воодушевлять способна и сама игра. Она может заставить сердце биться чаще. История сборной похожа на жизнь человека — бывают падения, они запоминаются надолго. Но можно побеждать и выигрывать трофеи, а можно завоевывать сердца”. Так вот Россия и из группы не вышла, и сердца не завоевывала. Даже не пыталась.

Стоит вспомнить еще матч сборных Дании и России до 21 года на Чемпионате Европы среди молодежи, где Россия тоже проиграла (3:0), что означает, что и с детским футболом в Дании все хорошо.

Дания — вообще молодец. Против России у нее залетело многое из того, что не зашло в первых двух турах.

По качеству игры в группе датчане точно достойны прохода даже в четвертьфинал.

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