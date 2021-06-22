ФОТО | Центральные улицы Кристийне получили праздничное убранство

”Установленные флаги создают в районе праздничное настроение. Улица Тулика и Нымме теэ уже украшены — вдоль улиц развешено более 600 небольших флагов Эстонии и Таллинна. Мы поздравляем всех с наступающим Днем Победы и желаем всем прекрасных праздников”, — сказал Яанус Рийбе, старейшина района Кристийне.

23 июня в Эстонии отмечают сразу два государственных праздника: День Победы под Вынну, а 24 июня — Яанов день.

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