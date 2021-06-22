Объявлен конкурс по поиску идеи и главного постановщика Таллиннского праздника танца

Таллиннский праздник танца должен состояться 15 мая 2023 года. Праздник организует Таллиннское общество руководителей ансамблей народного танца в сотрудничестве с Департаментом культуры и спорта Таллинна, а также Центром народной культуры Эстонии.

Праздники народного танца за сто лет своего существования стали масштабными мероприятиями, объединяющими участников и зрителей. Общее творчество, совместный танец, музыка и национальная одежда — вот приметы, по которым безошибочно можно узнать праздник народного танца. Праздник танца — достояние всего народа Эстонии, обеспечивающее сохранность эстонской национальности и культуры на протяжении многих лет. Первый Вечер народного искусства Таллинна и Харьюского района прошел 21-22 июля 1951 года на Певческом поле Кадриорга. Первый же таллинский Праздник танца ”Городской полет” (Linnalend), уже в восстановившей независимость Эстонии, состоялся 15 мая 2017 года в ледовом холле Тондираба; главным постановщиком праздника была Эло Унт.

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, курирующего культурную жизнь Таллинна, хоровое пение, народный танец и игра на народных музыкальных инструментах среди таллиннцев очень популярны, и желание принять участие в праздниках велико.

”В эстонской народной культуре танец всегда играл ведущую роль. Он всегда был важен как в культурном, образовательном, социальном, так и экономическом смысле”, — отметил вице-мэр.

”Праздник народного танца — одно из главных событий столицы, которым мы отметим День Таллинна 2023 года и в области народной культуры, — сказала специалист по народной культуре Таллинна (Центр народной культуры Эстонии) Рийн Кивинурм. — Праздником танца мы сохраняем и ценим традицию проведения певческих и танцевальных праздников, которые внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также сохраняем энергию танца и в промежутках между общегосударственными праздниками”.