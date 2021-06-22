Новости Эстонии
22.06.2021, 17:50

Таранд выиграл суд у EKRE. Теперь партия должна извиниться перед политиком и возместить ему судебные издержки

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Tarand EKRE miitingul
Tarand EKRE miitingul
Foto: Kaader videost
В понедельник, 21 июня, Харьюский уездный суд решил, что Эстонская консервативная народная партия (EKRE) должна извиниться перед бывшим депутатом Европарламента Индреком Тарандом за инцидент, произошедший в ноябре 2018 года на пикете, пишет RusERR.

Индрек Таранд пояснил ERR, что судебное заседание состоялось еще 12 мая, а теперь суд решил удовлетворить его иск. EKRE также должна возместить Таранду судебные издержки.

Инцидент с участием Таранда произошел в конце ноября 2018 года, когда на Тоомпеа проходила акция протеста EKRE против поддержки Эстонией миграционного пакта ООН. Таранд прорвался на трибуну и попытался сказать митингующим несколько слов, но подвергся нападению. Политика повалили на асфальт. Позднее лидеры EKRE, в частности Мартин Хельме, утверждали, что евродепутат был пьян, однако полиция со ссылкой на результаты экспресс-теста это опровергла.

Представляющий EKRE присяжный адвокат Рауль Айнла сообщил ERR, что партия обжалует судебное решение.

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