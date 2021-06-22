Таранд выиграл суд у EKRE. Теперь партия должна извиниться перед политиком и возместить ему судебные издержки

Индрек Таранд пояснил ERR , что судебное заседание состоялось еще 12 мая, а теперь суд решил удовлетворить его иск. EKRE также должна возместить Таранду судебные издержки.

Инцидент с участием Таранда произошел в конце ноября 2018 года, когда на Тоомпеа проходила акция протеста EKRE против поддержки Эстонией миграционного пакта ООН. Таранд прорвался на трибуну и попытался сказать митингующим несколько слов, но подвергся нападению. Политика повалили на асфальт. Позднее лидеры EKRE, в частности Мартин Хельме, утверждали, что евродепутат был пьян, однако полиция со ссылкой на результаты экспресс-теста это опровергла.