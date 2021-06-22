СЕГОДНЯ | Победителя матча Чехия - Англия ждет неприятный приз

Чехи лидируют после двух туров, опережая англичан по разнице забитых и пропущенных мячей. Победа или ничья позволят им сохранить лидерство. Поражения отбросит на вторую или даже третью (в случае крупной победы хорватов над шотландцами) строчку. Однако даже с третьего места, уже набравшие 4 очка чехи, выйдут в плей-офф, поскольку опережают Финляндию и Украину, занявших третьи места в своих группах.

Англичанам для того, чтобы побороться за лидерство в группе, нужна только победа. Но является ли это целью коллектива Гарета Саутгейта? Дело в том, что победитель группы D в 1/8 финала будет играть со второй командой группы F, так называемой "группы смерти", где играют Франция, Германия, Португалия и Венгрия. Получить французов или немцев в качестве соперника в первом же раунде плей-офф — вряд ли мечта любого тренера. Правда, матч состоится 29 июня в Лондоне. То есть англичане будут играть дома. Возможно, это станет стимулом для подопечных Саутгейта.

Команда, занявшая второе место в группе D, сыграет со второй командой группы E (Швеция, Словакия, Испания, Польша). И тут ни один из соперников, включая испанцев, не выглядит непроходимым. Правда, отдыхать придется на день меньше и лететь на игру в Копенгаген.