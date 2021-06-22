Англия победила Чехию и теперь сыграет дома в 1/8 финала

Уже на второй минуте Рахим Стерлинг имел отличный шанс для того, чтобы открыть счет, но его удар из пределов штрафной пришелся в штангу. Гола Стерлингу пришлось ждать еще 10 минут, однако он стал победный. Англия вышла в 1/8 финала с первого места в группе, и сыграет там в Лондоне с командой, занявшей второе место в группе F.

Команда Чехии по количеству забитых мячей пропустила вперед сборную Хорватии, которая в параллельном матче обыграла шотландцев, но также вышла в 1/8 финала с третьего места.

Чехия — Англия 0:1 (0:1, 0:0)

22 июня, 22.00, ”Уэмбли”

Гол:

0:1 — 12 Стерлинг.

Чехия — Вацлик, Цоуфал, Челюстка, Калас, Боржил, Соучек, Голеш (Выдра, 84), Масопуст (Гложек, 64), Дарида (Крал, 64), Янкто (Шевчик, 46), Шик (Пекхарт, 75).

Англия — Пикфорд, Магуайр, Уокер, Шоу, Стоунз (Мингз, 79), Райс (Хендерсон, 46), Филлипс, Грилиш (Беллингем, 68), Сака (Санчо, 84), Стерлинг (Рэшфорд, 67), Кейн.

Предупреждение:

Боржил (61).

Превью матча

Чехи лидируют после двух туров, опережая англичан по разнице забитых и пропущенных мячей. Победа или ничья позволят им сохранить лидерство. Поражения отбросит на вторую или даже третью (в случае крупной победы хорватов над шотландцами) строчку. Однако даже с третьего места, уже набравшие 4 очка чехи, выйдут в плей-офф, поскольку опережают Финляндию и Украину, занявших третьи места в своих группах.

Англичанам для того, чтобы побороться за лидерство в группе, нужна только победа. Но является ли это целью коллектива Гарета Саутгейта? Дело в том, что победитель группы D в 1/8 финала будет играть со второй командой группы F, так называемой "группы смерти", где играют Франция, Германия, Португалия и Венгрия. Получить французов или немцев в качестве соперника в первом же раунде плей-офф — вряд ли мечта любого тренера. Правда, матч состоится 29 июня в Лондоне. То есть англичане будут играть дома. Возможно, это станет стимулом для подопечных Саутгейта.