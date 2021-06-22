СЕГОДНЯ | Победа над Шотландией выведет Хорватию в плей-офф на Евро

У сборных Хорватии и Шотландии по 1 очку. Поэтому даже победитель матча наберет максимум 4 балла и этого может не хватить для того, чтобы подняться на место выше третьего в группе D. Поэтому хорватские болельщики должны не только гнать вперед свою сборную, но и надеяться на то, что Англия (которой балканцы уже проиграли) как можно крупнее обыграет Чехию, и займет первое место в группе, а хорваты опередят чехов по разнице забитых-пропущенных голов (у Чехии пока +2, у Хорватии — 1).