СЕГОДНЯ | Победа над Шотландией выведет Хорватию в плей-офф на Евро
У сборных Хорватии и Шотландии по 1 очку. Поэтому даже победитель матча наберет максимум 4 балла и этого может не хватить для того, чтобы подняться на место выше третьего в группе D. Поэтому хорватские болельщики должны не только гнать вперед свою сборную, но и надеяться на то, что Англия (которой балканцы уже проиграли) как можно крупнее обыграет Чехию, и займет первое место в группе, а хорваты опередят чехов по разнице забитых-пропущенных голов (у Чехии пока +2, у Хорватии — 1).
У шотландцев — обратная ситуация. Они должны надеяться на команду Чехии, шикарного форварда Шика, и, конечно, забивать хорватам как можно больше.
Ничья также оставит хорватов на третьем месте в группе, но без шансов выйти в 1/8 финала. Одно можно утверждать точно, на ничью ни одна из команд играть не будет, а значит, нас ждет интересный матч.