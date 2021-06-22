ЧЕ по футболу
22.06.2021, 17:18

СЕГОДНЯ | Победа над Шотландией выведет Хорватию в плей-офф на Евро

 
Jalgpall Eesti vs Horvaatia
Jalgpall Eesti vs Horvaatia
Foto: Andres Putting
Финалист чемпионата мира даже в случае победы над Шотландией в последнем туре группового этапа чемпионата мира может не подняться выше третьего места в таблице, но набрав 4 очка, хорваты всё-таки попадут в 1/8 финала, поскольку в таблице тех, кто занял третье место, опередят команды Украины и Финляндии.

У сборных Хорватии и Шотландии по 1 очку. Поэтому даже победитель матча наберет максимум 4 балла и этого может не хватить для того, чтобы подняться на место выше третьего в группе D. Поэтому хорватские болельщики должны не только гнать вперед свою сборную, но и надеяться на то, что Англия (которой балканцы уже проиграли) как можно крупнее обыграет Чехию, и займет первое место в группе, а хорваты опередят чехов по разнице забитых-пропущенных голов (у Чехии пока +2, у Хорватии — 1).

У шотландцев — обратная ситуация. Они должны надеяться на команду Чехии, шикарного форварда Шика, и, конечно, забивать хорватам как можно больше.

Ничья также оставит хорватов на третьем месте в группе, но без шансов выйти в 1/8 финала. Одно можно утверждать точно, на ничью ни одна из команд играть не будет, а значит, нас ждет интересный матч.

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