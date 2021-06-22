Победа над Шотландией в два мяча вывела Хорватию на второе место в группе

Ничья не устраивала обе команды, поэтому соперники искали счастья у чужих ворот.

Уже на 17-й минуте игрок ЦСКА Влашич открыл счет, однако под занавес первого тайма шотландцы усилиями Макгрегора отыгрались. Однако второй тайм прошел с заметным преимуществом балканцев, которые и добились победы. Более того — гол Перишича вывел финалистов российского ЧМ на второе место в группе по дополнительным показателям.

Хорватия — Шотландия 3:1 (1:1)

22 июня, 22.00, ”Хэмпден Парк”

Голы:

1:0 — 17 Влашич, 1:1 — 42 Макгрегор, 2:1 — 62 Модрич, 3:1 — 77 Перишич.

Хорватия — Ливакович, Вида, Юранович, Ловрен, Гвардиол (Баришич, 71), Перишич (Ребич, 81), Модрич, Брозович, Влашич (Иванушец, 76), Ковачич, Петкович (Крамарич, 70).

Шотландия — Маршалл, Робертсон, Хэнли (Маккенна, 33), Тирни, О’Доннелл (Паттерсон, 84), Макгрегор, Мактомини, Армстронг (Фрэйзер, 70), Макгинн, Адамс (Нисбет, 84), Дайкс.

Предупреждения:

Ловрен (26), Маккенна (34).

Превью матча

У сборных Хорватии и Шотландии по 1 очку. Поэтому даже победитель матча наберет максимум 4 балла и этого может не хватить для того, чтобы подняться на место выше третьего в группе D. Поэтому хорватские болельщики должны не только гнать вперед свою сборную, но и надеяться на то, что Англия (которой балканцы уже проиграли) как можно крупнее обыграет Чехию, и займет первое место в группе, а хорваты опередят чехов по разнице забитых-пропущенных голов (у Чехии пока +2, у Хорватии — 1).

У шотландцев — обратная ситуация. Они должны надеяться на команду Чехии, шикарного форварда Шика, и, конечно, забивать хорватам как можно больше.

Ничья также оставит хорватов на третьем месте в группе, но без шансов выйти в 1/8 финала. Одно можно утверждать точно, на ничью ни одна из команд играть не будет, а значит, нас ждет интересный матч.