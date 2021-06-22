Cборная России заработала на чемпионате Европы более 10 млн евро

За попадание в групповой этап все команды автоматически получили выплаты в размере 9,25 миллиона евро. Победы в группы ”стоят” 1,5 миллиона евро, ничьи — 750 тысяч евро .

Сборная России играла в группе В и набрала три очка в трех встречах. Команда потерпела два разгромных поражения — от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4), а также оказалась сильнее финнов (1:0). Россияне уступили по разницей мячей датчанам и финнам, заняли последнее место в квартете и вылетели из турнира.