22.06.2021, 19:30
Cборная России заработала на чемпионате Европы более 10 млн евро(8)
Foto: Ago Tammik
Сборная России заработала 10,75 миллиона евро за игру на чемпионате Европы по футболу. Это следует из данных о призовом фонде, обнародованных пресс-службой Союза европейских футбольных ассоциаций.
За попадание в групповой этап все команды автоматически получили выплаты в размере 9,25 миллиона евро. Победы в группы ”стоят” 1,5 миллиона евро, ничьи — 750 тысяч евро .
Сборная России играла в группе В и набрала три очка в трех встречах. Команда потерпела два разгромных поражения — от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4), а также оказалась сильнее финнов (1:0). Россияне уступили по разницей мячей датчанам и финнам, заняли последнее место в квартете и вылетели из турнира.