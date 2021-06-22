Под Таллинном погибла годовалая девочка, которая вывалилась из окна

Согласно информации, годовалая девочка выпала из окна четвертого этажа. Окно было оставлено открытым в связи с жаркой погодой.

Свидетели инцидента попытались вернуть ребенка к жизни, но им не удалось.

Полиция сообщила, что не разглашает точное место происшествия, так как инцидент произошел в небольшом поселке, где все друг друга знают.

Полиция также сообщила, что подобные инциденты в последние недели произошли и в других эстонских семьях.